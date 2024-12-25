Омичей предупредили об изменениях в графике работы почты в новогодние праздники

Омские отделения «Почты России» в новогодние праздники перейдут на особый режим работы. Об этом сообщили региональные минцифры.
Ниже приводим расписание работы почтовых отделений в новогодние праздники:
— большинство отделений 30 декабря будут работать по графику субботы;
— 31 будет выходным. Исключение — те отделения, которые выдают посылки с маркетплейсов (они будут работать до 19:00 часов);
— с 1 по 7 января все отделения уходят на выходные.
Омичи, которые ожидают выплаты пенсий и пособий 7 января, получат их заранее.
Ранее мы писали, что омичи досрочно получат детские пособия за декабрь.