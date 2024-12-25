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В Уфе сохраняется естественная убыль населения

В Уфе продолжается естественная убыль населения. С января по июнь 2024 года в башкирской столице появились на свет 4739 малышей, умерло 5966 человек. Таким образом, убыль составила 1227 человек.

Источник: Башинформ

Такая тенденция характерна для большинства городов-миллионников, отметил на заседании горсовета в своем докладе о прогнозах социально-экономического развития Уфы на 2025 и плановый период 2026—2027 годов заместитель главы администрации башкирской столицы Агарагим Кагиргаджиев.

За первые шесть месяцев года в Уфу прибыли 16 595 человек, убыли — 14 503. Миграционный прирост населения составил 2092 человека.

По расчетам, среднегодовая численность населения составит 1 188 216 человек. По прогнозам, количество горожан с каждым годом постепенно будет расти и к 2042 году будет 1 275 000 уфимцев.