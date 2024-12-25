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Как жителям Молдовы не застрять на границе в преддверии новогодних праздников: Какие КПП лучше всего выбрать — Таможенная служба советует

С приближением праздников ожидается значительное увеличение потока транспорта через таможенные пункты на границе Молдовы в обоих направлениях.

Источник: Комсомольская правда

Наиболее загруженные погранпункты в преддверии праздников — Леушены, Скуляны и Паланка. Таможенники советуют выбирать другие КПП для заграничных поездок в праздничные дни, когда поток транспорта только вырастет.

С приближением праздников ожидается значительное увеличение потока транспорта через таможенные пункты на границе Молдовы в обоих направлениях, сообщает Таможенная служба. Согласно последней статистике, самыми загруженными пунктами пересечения границы являются Леушены, Скуляны и Паланка.

В этой связи Таможенная служба Молдовы рекомендует граждан рассмотреть возможность использования других близлежащих таможенных пунктов:

Вместо пункта Леушены — Албица можно выбрать пункты Кагул — Оанча или Леова —Бумбэта (с 08:00 до 20:00).

Вместо пункта Скуляны можно выбрать Костешты — Стынка или Липканы — Рэдэуць-Прут.

Вместо Паланка — Маяки-Удобное можно выбрать Тудора — Староказачье.

Интерактивную карту с отмеченными на ней пунктами пропуска можно найти на сайте Пограничной полиции — border.gov.md/ro/harta-punctelor-de-trecere

Также на официальных платформах можно ознакомиться с ситуацией в пунктах пропуска в режиме реального времени: customs.gov.md/ro/traffic и border.gov.md/camere-web

По всем вопросам можно обращаться по телефонам:

Единый колл-центр таможенной службы — 022 788 888 888.

Горячая линия пограничной полиции — 022 259 717.

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