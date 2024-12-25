В центре Москвы благоустроили пять переулков

Пешеходную зону увеличили, хотя расширить тротуары в узких переулках, где существует транзитное автомобильное движение, было сложно. Специалисты заменили 11,7 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и почти 18 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части, установили более 340 пешеходных пандусов на съездах с тротуаров и въездах во дворы, упорядочили автомобильные парковки и организовали около 30 велопарковок.