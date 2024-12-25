В центре Москвы благоустроили пять переулков

Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок пять переулков в районе Цветного бульвара в центре столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В прошлом году провели благоустройство двух участков Цветного бульвара — возле одноименной станции метро и цирка Никулина, теперь обновили пять переулков в этом районе — Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов. Главной задачей было сделать эти пространства удобными для пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию», — отметил Петр Бирюков.
В рамках программы «Чистое небо» воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 2,6 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Существующую ливневую систему отремонтировали.
Пешеходную зону увеличили, хотя расширить тротуары в узких переулках, где существует транзитное автомобильное движение, было сложно. Специалисты заменили 11,7 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и почти 18 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части, установили более 340 пешеходных пандусов на съездах с тротуаров и въездах во дворы, упорядочили автомобильные парковки и организовали около 30 велопарковок.
Наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, которые позволяют зебре и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. В переулках появились свыше 100 современных фонарей с энергосберегающими светильниками. Для отдыха горожан установили удобные лавочки, а сориентироваться в этом районе помогут шесть новых навигационных стел.
Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ привели в порядок существующий и разбили новый газон общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров.