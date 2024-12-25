Воронеж лишился гандбольной команды Суперлиги

Игроки, выходя 24 декабря на кубковый матч, уже знали, что команда перестает существовать. Естественно, это не могло не отразиться на их игре и привело к поражению. Но в памяти останется команда смелая, быстрая, остроумная и решительная, влюбившая в себя тысячи людей, причем не только воронежцев, многие из которых до того и вовсе не числили себя среди поклонников этого вида спорта. За это спасибо Владиславу Каларашу и его игрокам.