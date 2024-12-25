Воронеж лишился гандбольной команды Суперлиги

Уже после окончания матча на Кубок России главный тренер «Воронежа» Владислав Калараш сообщил журналистам, что эта игра стала последней для его команды.
Состав расформировывается, не доиграв сезон в Суперлиге и не исполнив свою и воронежских болельщиков мечту — попасть в восьмерку сильнейших и побороться за медали чемпионата.
Гандбольный «Воронеж» попытался продолжить славные традиции «Энергии» — команды, становившейся призером чемпионатов России, участвовавшей, и небезуспешно, в еврокубках. Прошлый сезон «Воронеж» триумфально закончил во главе таблицы Высшей лиги, в этом занимал на 24 декабря 9-е место в Суперлиге. Но успешный, как казалось, путь наверх был оборван в конце октября. Именно тогда было объявлено о финансовых проблемах клуба. Команда обращалась за помощью к губернатору, меняла директора, объявляла о роспуске, но в последний момент была чудесным образом спасена «неравнодушными людьми». Увы, как оказалось, ненадолго.
Игроки, выходя 24 декабря на кубковый матч, уже знали, что команда перестает существовать. Естественно, это не могло не отразиться на их игре и привело к поражению. Но в памяти останется команда смелая, быстрая, остроумная и решительная, влюбившая в себя тысячи людей, причем не только воронежцев, многие из которых до того и вовсе не числили себя среди поклонников этого вида спорта. За это спасибо Владиславу Каларашу и его игрокам.
«Спасибо вам за то, что приходили и поддерживали нас, создавали праздничную атмосферу на матчах, в том числе и на сегодняшнем, последнем для “Воронежа”, — обратился к преданным болельщикам команды Владислав Калараш.
Минспорта Воронежской области отреагировало на новость о закрытии ГК «Воронеж», объявив, что тот не подтвердил свои возможности играть в Суперлиге в 2025 году и, несмотря на заверения, не смог привлечь обещанных спонсоров. Правительство области свои финансовые обязательства выполнило, а вот клуб найти структуры, которые взяли бы на себя 60% расходов, так и не смог.
«Бюджет области не может и не должен быть практически единственным источником финансирования любого клуба, играющего в высшем российском дивизионе», — резюмировали власти.