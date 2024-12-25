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10 студентов получили именную премию мэра Сочи в 100 тысяч рублей

В Сочи определили победителей конкурса на соискание премии главы города.

В Сочи подвели итоги конкурса на соискание именной премии мэра города. Победителями стали 10 человек, в числе которых студенты вузов, ссузов, членов молодежных объединений и клубов. Все они получили сертификаты на сумму 100 тысяч рублей.

«Молодежные идеи, имеющие важную социальную направленность для жизни города, всегда активно поддерживаются нами», — отметила замглавы Сочи Елена Канюк.

На участие в конкурсе подали свыше 30 заявок. Победителями стали молодые люди, которые наиболее активно проявили себя в культурных и патриотических мероприятиях Сочи. Некоторые из ребят ранее стали авторами значимых проектов, которые реализуют на курорте.