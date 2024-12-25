10 студентов получили именную премию мэра Сочи в 100 тысяч рублей

На участие в конкурсе подали свыше 30 заявок. Победителями стали молодые люди, которые наиболее активно проявили себя в культурных и патриотических мероприятиях Сочи. Некоторые из ребят ранее стали авторами значимых проектов, которые реализуют на курорте.