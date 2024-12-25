Музей-заповедник «Болдино» подготовил праздничную программу к Новому году и Рождеству

В эти дни можно будет не только посетить обновленные экспозиции в Господском доме и Музее пушкинских сказок и увидеть заповедный парк во всей его зимней красе. Ежедневно с 3 по 7 января с 11.00 до 14.00 будут проходить занятия для детей в «Образовариуме». С 12.00 до 15.00 в фойе Дома культуры 1937 года будут проходить мастер-классы по лепке, росписи гуашью, вязанию тряпичного коврика, каллиграфии, изготовлению бумажного ангела. Участие в мастер-классах — по предварительной регистрации. С 12.00 до 15.00 — лыжные прогулки по усадебному парку. Лыжи можно взять в аренду в музее или использовать свои. С 12.00 до 16.00 на площадке около Дома культуры 1937 году будет накрыт чайный стол для гостей заповедника.
3 января в 12.00 на площади перед Домом культуры 1937 года пройдет интерактивная программа для всей семьи с хороводами, танцам, зимними забавами и интерактивами «Герои сказов Александра Пушкина поздравляют с Новым годом». В 13.00 запланирован концерт вокального ансамбля «Русский жемчуг» из Арзамаса.
4 января в 12:00 гостей ждет новогодняя программа и шерстяное шоу с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Участники создадут огромное цветное полотно из разноцветных нитей.
5 января в 12:00 — новогодняя программа и вау-шоу с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. 6 января в 12.00 состоится фольклорная игровая программа «Пришла коляда» от Большеболдинского культурно-досугового центра, а в 13.00 — концерт вокального ансамбля «Русский жемчуг» и аккордеониста Евгения Нечаева.
7 января с 13.00 можно встречать «Рождество в усадьбе Пушкиных». Праздник начнется с катания на санях в оленьей упряжке и святочных забав. Кроме того, посетителей ждет праздничная игровая программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, а в 15.00 — рождественский концерт ансамбля народной песни и танца «Любава». В 16.00 завершит праздник фаер-шоу «Славянский рейв» — микс из хореографии, драматургии и трюков с огнем.
Записаться на программы можно в кассах музея по телефону: +7 (83−13) 82−33−77.
В Нижегородском филиале музея-заповедника до 28 декабря будут проходить мастер-классы для школьников «Новогоднее послание», на которых ребята узнают о праздничных традициях пушкинского времени, будут разгадывать новогодние загадки и писать гусиным пером.
3 и 4 января музей приглашает на мастер-класс с Ариной Родионовной «Рождественская игрушка». Участники сделают игрушку из ткани и ниток, а также услышат народную сказку. Необходима предварительная запись.
Также 29 декабря и 8 и 9 января музей приглашает нижегородцев и гостей города на экскурсии по экспозиции музея и пушкинским местам Нижнего Новгорода. Для участия во всех событиях необходима предварительная запись по телефону +7 (83−12) 14−32−20.