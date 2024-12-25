Музей-заповедник «Болдино» подготовил праздничную программу к Новому году и Рождеству

В эти дни можно будет не только посетить обновленные экспозиции в Господском доме и Музее пушкинских сказок и увидеть заповедный парк во всей его зимней красе. Ежедневно с 3 по 7 января с 11.00 до 14.00 будут проходить занятия для детей в «Образовариуме». С 12.00 до 15.00 в фойе Дома культуры 1937 года будут проходить мастер-классы по лепке, росписи гуашью, вязанию тряпичного коврика, каллиграфии, изготовлению бумажного ангела. Участие в мастер-классах — по предварительной регистрации. С 12.00 до 15.00 — лыжные прогулки по усадебному парку. Лыжи можно взять в аренду в музее или использовать свои. С 12.00 до 16.00 на площадке около Дома культуры 1937 году будет накрыт чайный стол для гостей заповедника.