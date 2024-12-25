Трое молодых автомобилистов без прав устроили опасный заезд по Красноярску

19-летний водитель «Лады Приоры», 18-летний водитель ВАЗ-21144 и 21-летний водитель «Нивы» совершали опасные маневры на улице Партизана Железняка.
Все случилось в субботу, 21 декабря, и попало на видеорегистратор, а потом — в соцсети. На кадрах видно, как водители резко перестраиваются и подрезают друг друга, а также создают помехи для движения других транспортных средств.
Полицейские нашли лихачей и выяснили, что все трое не имеют водительских удостоверений.
В отношении молодых людей составили несколько административных материалов: за нарушение правил расположения автомобилей на проезжей части, невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, чрезмерную тонировку, езду без прав и госномеров, а также отсутствие страховки.
«Ладу» и ВАЗ поместили на спецстоянку.