«Амурские Тигрицы» обыграли во Владивостоке московский клуб МВА

В первой партии игроки «Московской волейбольной академии» очень сильно уступали по концентрации «Амурским Тигрицам» и ожидаемо проиграли — 18:25. Во второй партии девушки из МВА стали играть более собранно и даже в середине сета вышли вперед, но совершили несколько ошибок подряд и уступили второй игровой отрезок с таким же счетом — 18:25.