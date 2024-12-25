«Амурские Тигрицы» обыграли во Владивостоке московский клуб МВА

Во Владивостоке стартовал седьмой тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». В первый день «Амурские Тигрицы» проиграли хозяйкам площадки «Динамо-Владивосток» со счетом 3:0, а во второй они встретились с московской МВА, которую обыграли с «сухим» счетом 0:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В первой партии игроки «Московской волейбольной академии» очень сильно уступали по концентрации «Амурским Тигрицам» и ожидаемо проиграли — 18:25. Во второй партии девушки из МВА стали играть более собранно и даже в середине сета вышли вперед, но совершили несколько ошибок подряд и уступили второй игровой отрезок с таким же счетом — 18:25.
Третья партия шла примерно на равных, но «тигрицы» после проигрыша накануне явно не хотели терять очки и спускаться ниже в турнирной таблице, поэтому приложили максимум усилий, добившись победы и в этом сете с теми же цифрами на табло — 18:25, и как итог матча — победа хабаровчанок 0:3.
— Сегодня наша команда совершала минимум ошибок и соблюдала максимальную концентрацию. Мы учли вчерашние глупости в игре с «Динамо-Владивосток» и направили все силы на победу, — прокомментировала после матча либеро «Амурских Тигриц» Виктория Кошман.
Следующую игру хабаровчанки проведут также во Владивостоке 27 декабря, соперником снова выступит местное «Динамо».