Сергей Кравчук: Мы впервые организовали новогодний городок на Амурском бульваре

— Благодаря предпринимателям мы впервые организовали новогодний городок на Амурском бульваре. Прекрасное пространство для прогулок и активного отдыха получилось. Бизнес-сообщество показало, что, объединившись, можно сделать такой прекрасный проект для горожан. Координировал работу председатель комитета по управлению Центральным районом Иштван Брысин. Жители сегодня выразили благодарность той команде, которая занималась обустройством этого новогоднего городка. Здесь можно погулять, пофотографироваться и покататься на коньках. Активный отдых в нашем городе в моде. Всего у нас в Хабаровске 75 мест для катания на коньках, в том числе во дворах. Кроме того, у нас 13 центральных новогодних городков, и каждый украшен по-своему, — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.