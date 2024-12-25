Сергей Кравчук: Мы впервые организовали новогодний городок на Амурском бульваре

Посмотреть, как обустроили зону отдыха к Новому году, пригласили мэра Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
— Благодаря предпринимателям мы впервые организовали новогодний городок на Амурском бульваре. Прекрасное пространство для прогулок и активного отдыха получилось. Бизнес-сообщество показало, что, объединившись, можно сделать такой прекрасный проект для горожан. Координировал работу председатель комитета по управлению Центральным районом Иштван Брысин. Жители сегодня выразили благодарность той команде, которая занималась обустройством этого новогоднего городка. Здесь можно погулять, пофотографироваться и покататься на коньках. Активный отдых в нашем городе в моде. Всего у нас в Хабаровске 75 мест для катания на коньках, в том числе во дворах. Кроме того, у нас 13 центральных новогодних городков, и каждый украшен по-своему, — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Центральным районом Иштван Брысин рассказал, что к обустройству новогоднего городка на Амурском бульваре подключились более 20 предпринимателей.
— Бизнес-сообщество продемонстрировало, как сообща можно сделать такую сказку. Сегодня мы устроили для всех посетителей городка праздничную программу, угостили гостей горячим чаем с пирожками. Людям очень понравилось. В последующие годы по поручению мэра Хабаровска Сергея Анатольевича Кравчука мы будем увеличивать праздничное пространство на Амурском бульваре, — сказал Иштван Брысин.