Во Владивостоке две автобусные остановки получили новые имена

Второе изменение коснулось остановки «Поворот» на улице Сафонова, в районе домов № 39 и 30. Она будет переименована в «Клуб Флотилия “Варяг”». Это предложение поступило от командования Тихоокеанского флота, и комиссия по топонимике его поддержала.