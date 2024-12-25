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Во Владивостоке две автобусные остановки получили новые имена

Соответствующее постановление подписал глава краевой столицы.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке комиссия по городской топонимике приняла решение о переименовании двух остановок. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков в среду, 24 декабря, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Теперь остановка на проспекте Острякова возле дома № 42 будет носить название «Лихтерная». Это решение связано с планами продлить маршрут № 87 «Семеновская — Мыс Чумака». Остановка получила свое название в честь Лихтерной гавани, расположенной неподалеку.

Второе изменение коснулось остановки «Поворот» на улице Сафонова, в районе домов № 39 и 30. Она будет переименована в «Клуб Флотилия “Варяг”». Это предложение поступило от командования Тихоокеанского флота, и комиссия по топонимике его поддержала.

Напомним, до конца года во Владивостоке появятся шесть новых остановок. Управление дорог включило монтаж в план работ на текущий год. Остановочные павильоны установят на остановках «Больница ДВНЦ», «Мельзавод», «Военное шоссе», «Поликлиника 5» и «Баляева» (в районе Луговой, 85в).