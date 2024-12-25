В Приморье нашли попавшего в ДТП амурского тигра

В Приморье нашли пострадавшего в ДТП на трассе в Хасанском муниципальном округе амурского тигра. Хищника обнаружили с помощью квадрокоптера с тепловизором. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в региональном Минприроды.
Напомним, тигр попал под колеса у села Барабаш в темное время суток. Водитель авто двигался с допустимой скоростью, при виде выпрыгнувшего на проезжую часть животного резко затормозил. К сожалению, от столкновения это не уберегло.
После ДТП тигр направился в сторону леса, а водитель позвонил в специализированные службы.
Была организована поисковая операция. Сотрудники охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» запустили квадрокоптер, чтобы сократить время на поиски.
В результате хищника нашли. Судя по кадрам, ранения тигр получил не тяжелые, передвигается он достаточно бодро.
По данным Минприроды, мониторинг будет продолжен.