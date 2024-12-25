ВФМ-2024 в «Сириусе» дал импульс для укрепления международных дружеских связей

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), который прошел в России весной 2024 года, стал крупнейшим международным молодежным событием. С 1 по 7 марта Олимпийский парк на федеральной территории «Сириус» превратился в настоящий город молодежи мира. РФ продемонстрировала иностранным гостям лучшие практики молодежной политики и стала местом притяжения активных и амбициозных ребят со всей планеты. Но главным итогом фестиваля стала дружба и те крепкие связи, которые были сформированы между 20 тыс. участников из 190 стран мира. О том, как причастные к этому яркому событию продолжают общаться, обмениваться опытом и знаниями — в материале «Газеты.Ru».