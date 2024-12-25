В ГАИ Красноярска рассказали о графике работы МРЭО в праздничные дни

В Госавтоинспекции по Красноярску рассказали о графике работы регистрационных отделов в предстоящие новогодние праздники.
Так, с 29 декабря по 2 января и с 6-го по 8 января пункты регистрации работать не будут. Обменять или получить водительские удостоверения можно 3 января на Кутузова, а также 3 и 4 января на Брянской с 09:00 до 18:00.
Зарегистрировать автомобиль можно будет 3 января на Кутузова с 09:00 до 18:00, а 4 января будут открыты два пункта на Маерчака и Ястынской с 09:00 до 16:45.
В ГАИ рекомендуют жителям Красноярска использовать портал «Госуслуги», чтобы предварительно записаться на приём в МРЭО.