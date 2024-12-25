В Тольятти два автобусных маршрута изменят схемы движения

Схема движения автобусов по маршруту № 21:
— прямое направление: ул. Мира — ул. Победы — 50 лет Октября — Автозаводское шоссе — далее по существующей схеме.
— обратное направление: от ОП «ЦЗЧ-2» по существующей схеме — Автозаводское шоссе — 50 лет Октября — ул. Победы — ул. Мира.
Схема движения автобусов по маршруту № 22:
— прямое направление: ул. Баныкина — ул. Советская — ул. Мира — ул. Победы — ул. Гагарина — ул. Ленина — Молодежный б-р — ул. К. Маркса — ул. Горького — ул. Ленина — ул. Л. Толстого — Автозаводского шоссе — далее по существующей схеме.
— обратное направление: от ОП «ЦЗЧ-2» по существующей схеме — Автозаводское шоссе — ул. Л. Толстого — ул. Ленина — ул. Горького — ул. К. Маркса — ул. Мира — ул. Советская — ул. Баныкина.