Свердловский областной суд назвал самое громкое дело 2024 года

Также в облсуде выделили дела, которые могут претендовать на самые громкие в наступающем 2025 году. Это дело опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в истязании и убийстве 5-летнего Далера. Это дело об убийстве годовалой девочки на улице Посадской в Екатеринбурге. Это дело Давида «Грузина» Жоржоладзе, которого называют «смотрящим» за Слободо-Туринским районом и вменяют ему занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство.