Канадский защитник «Авангарда» Алекс Грант выбыл до конца сезона

35-летний защитник присоединился к составу «ястребов» в конце октября. За два месяца он дважды успел получить травму: в первый раз — по ходу игры с «Адмиралом» 7 ноября (2:3 ОТ), однако характер травм оказался незначительным. Во второй раз Грант травмировался после матча с минским «Динамо» 19 ноября (2:5), в котором отличился заброшенной шайбой, и больше на лёд не выходил.