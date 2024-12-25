Канадский защитник «Авангарда» Алекс Грант выбыл до конца сезона

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис сообщает, что канадский легионер «Авангарда» Алекс Грант выбыл до конца сезона.
35-летний защитник присоединился к составу «ястребов» в конце октября. За два месяца он дважды успел получить травму: в первый раз — по ходу игры с «Адмиралом» 7 ноября (2:3 ОТ), однако характер травм оказался незначительным. Во второй раз Грант травмировался после матча с минским «Динамо» 19 ноября (2:5), в котором отличился заброшенной шайбой, и больше на лёд не выходил.
В пяти матчах за «Авангард» Алекс Грант набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Сезон канадец начинал в астанинском «Барысе», за который отыграл всего две игры и не набрал ни одного очка.