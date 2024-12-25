В Ростовской области разобрали дореволюционное здание в стиле модерн

В станице Старочеркасской Ростовской области после противоаварийных работ и консервации «от дореволюционного здания остались лишь кусочки первого этажа», и «теперь будут строить новодел». Об этом в своем телеграм-канале рассказал краевед Геннадий Крольман.
— В Старочеркасской жесть — уничтожение дореволюционного дома. Их там итак несколько десятков, так еще и здание это в стиле модерна. Было. Официально это, конечно же, не уничтожение, а «перовоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия», — написал Геннадий Крольман.
Речь идет о закрытой баннерами постройке на Пионерской, 39А. Здание требовало восстановления, но каких-то внушительных дефектов, по словам эксперта, не отмечалось.
— На фотографиях середины прошлого века видно, что второй этаж пустовал. Но как-то так получилось, что дом простоял 70 лет, а сильных трещин на стенах я не видел. До нынешнего момента, когда от него остались только обрубки, — добавил Геннадий Крольман.