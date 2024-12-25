В Ростовской области разобрали дореволюционное здание в стиле модерн

— В Старочеркасской жесть — уничтожение дореволюционного дома. Их там итак несколько десятков, так еще и здание это в стиле модерна. Было. Официально это, конечно же, не уничтожение, а «перовоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия», — написал Геннадий Крольман.