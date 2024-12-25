Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский самолет упал в Казахстане

они находятся в крайне тяжелом состоянии. В авиакомпании назвали возможной причиной крушения столкновение со стаей птиц. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
Источник: Газета.Ру

10:48 ⚡️Mash пишет, что как минимум десять пассажиров погибли. По предварительным данным, их выбросило из салона после столкновения. Telegram-канал опубликовал кадры с разбросанными частями тел около места крушения.

10:46 По данным Tengrinews, не менее 12 человек, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы Мангистауской области.

10:42.

10:40 Шестеро выживших при крушении находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.

10:35 Более 60 граждан России могли находиться на борту потерпевшего крушение самолета, сообщил Telegram-канал Baza.

10:30 Пассажирский самолет компании «Азербайджанские авиалинии» упал в аэропорту Актау в Казахстане. Что известно к этому часу:

* Глава Минздрава Казахстана сообщила о минимум шести выживших. Всего на борту, по данным APA, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

* На месте крушения возникло возгорание. Для тушения пожара на месте крушения самолета вблизи Актау в Казахстане задействованы 52 пожарных и 11 единиц техники, отметили в МЧС республики.

* Борт выполнял рейс из Баку в Грозный, из-за тумана его перенаправили в Махачкалу.

* Причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц, заявили в авиакомпании.