Пассажирский самолет упал в Казахстане

10:48 ⚡️Mash пишет, что как минимум десять пассажиров погибли. По предварительным данным, их выбросило из салона после столкновения. Telegram-канал опубликовал кадры с разбросанными частями тел около места крушения.
10:46 По данным Tengrinews, не менее 12 человек, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы Мангистауской области.
10:42.
10:40 Шестеро выживших при крушении находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.
10:35 Более 60 граждан России могли находиться на борту потерпевшего крушение самолета, сообщил Telegram-канал Baza.
10:30 Пассажирский самолет компании «Азербайджанские авиалинии» упал в аэропорту Актау в Казахстане. Что известно к этому часу:
* Глава Минздрава Казахстана сообщила о минимум шести выживших. Всего на борту, по данным APA, находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
* На месте крушения возникло возгорание. Для тушения пожара на месте крушения самолета вблизи Актау в Казахстане задействованы 52 пожарных и 11 единиц техники, отметили в МЧС республики.
* Борт выполнял рейс из Баку в Грозный, из-за тумана его перенаправили в Махачкалу.
* Причиной крушения могло стать столкновение самолета со стаей птиц, заявили в авиакомпании.