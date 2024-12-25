Получено самое точное в мире измерение важной для физики высоких энергий частицы

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Массу заряженного D-мезона — частицы, важной для физики высоких энергий, впервые в самой высокой в мире точностью измерили в Новосибирске. Об этом сообщил журналистам замдиректора Института ядерной физики СО РАН Иван Логашенко.
Физика высоких энергий нужна для познания строения материи и основополагающих сил природы. Также исследования в этой области стимулируют развитие техники и промышленности, дают новые прикладные возможности. Например, они послужили толчком для зарождения и развития электронной вычислительной техники, новых измерительных приборов, материаловедения и придания материалам новых свойств, новых методик в медицине.
«В этом году мы завершили такую работу, которая заняла несколько лет. Знать массу D-мезонов с высокой точностью важно, поскольку она определяет шкалу энергий и понимания всех процессов, в распадах которых присутствует этот мезон. Это очень часто происходит при изучении физики высоких энергий. Мы измерили массу с самой высокой точностью в мире», — сказал Логашенко.
Измерения проводились на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-4, который представляет собой уникальную установку для проведения экспериментов с пучками частиц. Ранее массу заряженного D-мезона уже измеряли три раза — в 1981, 1990 и 2010 годах. Специалисты ИЯФ СО РАН увеличили точность своего нового эксперимента почти в два раза, тем самым получив наиболее точную массу этой частицы. Теперь значение, полученное российскими физиками для частицы, станет для нее эталонным, именно по нему будут калибровать работу своих установок специалисты в последующих экспериментах.
Заряженный D-мезон важен тем, что его изучают, чтобы получить знания о слабом взаимодействии — это взаимодействие, которое происходит между частицами на очень малых расстояниях. Оно связано с распадом частиц, в частности, с превращениями протона в нейтрон, позитрон и нейтрино, которые происходит в ядре. Благодаря этим данным ученые уточняют параметры Стандартной модели — современной теории, описывающей фундаментальные взаимодействия элементарных частиц.