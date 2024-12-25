Получено самое точное в мире измерение важной для физики высоких энергий частицы

Измерения проводились на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-4, который представляет собой уникальную установку для проведения экспериментов с пучками частиц. Ранее массу заряженного D-мезона уже измеряли три раза — в 1981, 1990 и 2010 годах. Специалисты ИЯФ СО РАН увеличили точность своего нового эксперимента почти в два раза, тем самым получив наиболее точную массу этой частицы. Теперь значение, полученное российскими физиками для частицы, станет для нее эталонным, именно по нему будут калибровать работу своих установок специалисты в последующих экспериментах.