В Свердловской области появилась новая туристическая локация за 15 миллионов

— При поддержке губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году из федерального бюджета привлечена субсидия в размере 15 миллионов рублей, плюс средства инвестора проекта, на которые на берегу построены 10 модульных домиков, оборудована прибрежная зона, — отметил Ионин.