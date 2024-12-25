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В Свердловской области появилась новая туристическая локация за 15 миллионов

На реке Серга появился новый эко-глемпинг.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области на реке Серга появился новый эко-глемпинг. Его назвали «Аракаево-парк». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Новое туристическое место было построено при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Новое пространство уже оценил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

— При поддержке губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году из федерального бюджета привлечена субсидия в размере 15 миллионов рублей, плюс средства инвестора проекта, на которые на берегу построены 10 модульных домиков, оборудована прибрежная зона, — отметил Ионин.

По словам заместителя губернатора, локация на реке Серга перспективная. Она примыкает к парку «Оленьи ручьи». В пяти километрах от глемпинга расположена форелевая ферма.

Всего в модульных домах расположены 16 номеров. Они оборудованы всем необходимым. Предполагается, что в них смогут останавливаться любители сплавов и отдыха на природе.

туризм и отдых