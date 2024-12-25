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Реконструированную трассу Алматы — Усть-Каменогорск открыли в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области официально открыли республиканскую трассу Алматы — Усть-Каменогорск после семилетней реконструкции, сообщает El.kz со ссылкой на Официальный канал АО «НК “КазАвтоЖол”.

Источник: EL.kz

Эта дорога считается одной из ключевых транспортных артерий страны, связывая юг и восток Казахстана. Трасса также играет важную роль в международных перевозках, соединяя Центральную Азию и Россию. Ежедневный транспортный поток на этом маршруте достигает 8 тысяч автомобилей, что делает её важнейшей для логистики.

Реконструкция трассы была долгожданной, так как высокий транспортный поток значительно разрушал дорожное покрытие, создавая сложности для водителей. Теперь проезд стал безопаснее и удобнее.

Официальное открытие проезда доверили почётному дорожнику Казахстана Бакыту Калымову, который более 40 лет трудился в сфере дорожного строительства и принимал участие в проекте с самого его начала в 2013 году.

Дархан Иманашев, председатель правления АО «НК “КазАвтоЖол”, отметил, что реконструкция столкнулась с рядом сложностей:

— Долгое время заняли изыскания и определение мест добычи камня. Пандемия COVID-19 приостановила работы, а постковидный период привёл к удорожанию проекта, что потребовало корректировки.

Завершение реконструкции трассы Алматы — Усть-Каменогорск стало важным событием, которое улучшит транспортное сообщение и поддержит экономику региона.