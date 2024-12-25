Реконструированную трассу Алматы — Усть-Каменогорск открыли в Восточном Казахстане

Эта дорога считается одной из ключевых транспортных артерий страны, связывая юг и восток Казахстана. Трасса также играет важную роль в международных перевозках, соединяя Центральную Азию и Россию. Ежедневный транспортный поток на этом маршруте достигает 8 тысяч автомобилей, что делает её важнейшей для логистики.