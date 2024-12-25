В Иркутске изменится схема движения автобуса № 44

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подростки с начала ноября испортили семь камер видеонаблюдения, которые установлены в подземных переходах Иркутска. Вандалы закрашивают их аэрозольной краской. Информацию о нарушениях передают в полицию, родителей несовершеннолетних оштрафовывают.