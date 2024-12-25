В Иркутске изменится схема движения автобуса № 44

В Иркутске изменится схема движения автобусного маршрута № 44 «Центральный рынок — поселок Славный — СНТ “Пилот” — Центральный рынок» (через улицу Култукскую). Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, нововведение вступит в силу 1 января 2025.
— Транспорт при следовании в центр города из поселка Славный будет заезжать в СНТ «Пилот», — уточнили в пресс-службе администрации.
Изменения помогут улучшить транспортную доступность в центральную часть Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подростки с начала ноября испортили семь камер видеонаблюдения, которые установлены в подземных переходах Иркутска. Вандалы закрашивают их аэрозольной краской. Информацию о нарушениях передают в полицию, родителей несовершеннолетних оштрафовывают.