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В Иркутске изменится схема движения автобуса № 44

Нововведение позволит улучшить транспортную доступность в центр города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске изменится схема движения автобусного маршрута № 44 «Центральный рынок — поселок Славный — СНТ “Пилот” — Центральный рынок» (через улицу Култукскую). Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, нововведение вступит в силу 1 января 2025.

— Транспорт при следовании в центр города из поселка Славный будет заезжать в СНТ «Пилот», — уточнили в пресс-службе администрации.

Изменения помогут улучшить транспортную доступность в центральную часть Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подростки с начала ноября испортили семь камер видеонаблюдения, которые установлены в подземных переходах Иркутска. Вандалы закрашивают их аэрозольной краской. Информацию о нарушениях передают в полицию, родителей несовершеннолетних оштрафовывают.