Представлен первый в РФ 50-кубитный квантовый компьютер на холодных атомах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Российского квантового центра представили первый в стране прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.