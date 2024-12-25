Представлен первый в РФ 50-кубитный квантовый компьютер на холодных атомах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Российского квантового центра представили первый в стране прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.
Контрольный эксперимент, позволивший протестировать суперкомпьютер, состоялся 19 декабря, уточнили в вузе.
«Учеными Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Российского квантового центра в рамках дорожной карты “Квантовые вычисления”, которую координирует госкорпорация “Росатом”, создан первый в России прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия», — сообщили в МГУ.