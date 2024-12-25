Омские энергетики победили в конкурсе наставников

Омичам пришлось выдержать серьезную конкуренцию — на конкурс было подано более 5000 заявок от компаний из 44 регионов страны. В итоге ТГК-11 вошла в число 50 победителей — предприятию досталась награда в номинации «Наставничество на производстве». Жюри оценило систему наставничества, которая действует в компании при работе с молодыми специалистами и способствует адаптации и развитию профессиональных качеств новых сотрудников. Наставники ТГК-11 работают на всех станциях с молодыми специалистами.
Фото: пресс-служба АО «ТГК-11».
Представители компаний-победителей конкурса также приняли участие в «Фестивале наставников», который проходил на прошлой неделе в мастерской управления «Сенеж». Они поделились своим опытом и приняли участие в формировании банка «Лучших практик наставничества». Благодаря этому наставничество по всей стране будет развиваться еще активнее. Это еще раз подтвердило высокую планку корпоративной культуры и инвестиций компании в развитие человеческого капитала, которая есть в «ТГК-11».
На заметку.
Всероссийский конкурс «Наставничество» проводится президентской платформой «Россия — страна возможностей». Его задача — выявить лучших наставников страны, поддержать их и распространить передовой опыт в этой сфере в других предприятиях.