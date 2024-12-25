Омские энергетики победили в конкурсе наставников

Представители компаний-победителей конкурса также приняли участие в «Фестивале наставников», который проходил на прошлой неделе в мастерской управления «Сенеж». Они поделились своим опытом и приняли участие в формировании банка «Лучших практик наставничества». Благодаря этому наставничество по всей стране будет развиваться еще активнее. Это еще раз подтвердило высокую планку корпоративной культуры и инвестиций компании в развитие человеческого капитала, которая есть в «ТГК-11».