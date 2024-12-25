В Беларуси кишечную палочку нашли в популярных смесях Gusto и «Живи здорово»

В сообщении сказано, что бактерии группы кишечной палочки (речь идет про колиформы) были обнаружены в популярных овощных замороженных смесях Gusto и «Живи здорово». В частности, бактерии были найдены в смесях «Гавайская» (дата изготовления 13 ноября 2023 года), «Картофель в овощах с грибами» (2 марта 2024 года), «Мексиканская» (27 мая 2024 года) торговой марки Gusto.