Облвласти пообещали построить в Калининграде кампус для СПО к 2030 году

Глава региона напомнил, что власти запустили с госкорпорацией «Росатом» проект «Баланс трудовых ресурсов». Губернатор подчеркнул, что благодаря этому можно определить реальную потребность в инженерно-технических кадрах и скорректировать контрольные цифры приема на инженерно-технические специальности. Помимо того, в период с 2025 по 2029 годы планируется создание образовательных кластеров в сельском хозяйстве, электротехнике, строительстве IT-сфере и т. д.