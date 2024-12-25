Движение по автобусному маршруту № 77 в Нижнем Тагиле запустят в январе

В Нижнем Тагиле автобусное движение по маршруту № 77 запустят 9 января 2025 года. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.
Автобусы на маршруте № 77 будут курсировать с Вагонки на Гальянку с 7:10 до 18:05 от остановки УВЗ, и с 6:15 до 18 часов — от торгово-развлекательного центра «Кит».
Автобус № 77 будет ездить по следующему маршруту: Уралвагонзавод — Восточное шоссе — Юности — Алтайская — Зеленстроевская — Монтажников — Садоводов — Свердловское шоссе — Луганский проспект — Октябрьский проспект — ТРЦ «Кит».
На маршруте будут ездить три новых автобуса.