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«Забили первую сваю»: Виталий Хоценко сообщил о начале строительства новой школы в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале строительства новой школы на омском Левобережье.

Источник: РИА "Новости"

Она будет рассчитана на 1550 учеников.

«Забили первую сваю будущей школы в границах улиц Шаронова и 2-й Рыбачьей. Ранее проект был поддержан на одном из заседаний областного архитектурно-градостроительного совета», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Строительством школы занимается девелоперская компания «Брусника» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Кварталы Драверта». Объём инвестиций составит 3,5 миллиарда рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, общая площадь учебного заведения составит более 30 тысяч квадратных метров. Там, среди прочего, расположатся 62 учебных кабинета, столовая на 755 человек и помещения спортивного назначения. Также на территории планируется оборудовать теннисный корт, беговые дорожки, зоны для прогулок и отдыха.

Известно, что у школы будет физико-химический профиль, сдать в эксплуатацию её должны в 2028 году.

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