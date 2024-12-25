«Забили первую сваю»: Виталий Хоценко сообщил о начале строительства новой школы в Омске

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, общая площадь учебного заведения составит более 30 тысяч квадратных метров. Там, среди прочего, расположатся 62 учебных кабинета, столовая на 755 человек и помещения спортивного назначения. Также на территории планируется оборудовать теннисный корт, беговые дорожки, зоны для прогулок и отдыха.