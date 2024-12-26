Главные события 2024 года в фотографиях

Землетрясение в Японии. В начале января 2024 года у западного побережья Японии произошла серия землетрясений магнитудой 7−8 баллов. Стихийное бедствие стало самым мощным с 1885 года, разрушило 50 тысяч домов и унесло жизни более 250 человек.
24 января в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76 с пленными украинцами. В авиакатастрофе погибли 74 человека, тела 65 погибших пленных были переданы украинской стороне.
Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор российского президента и экс-ведущего Fox News продлился 2 часа.
16 февраля управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Алексея Навального в колонии.
С 15 по 17 марта в России прошли восьмые президентские выборы. Владимир Путин в пятый раз победил по итогам голосования. В выборах приняло рекордное количество россиян — 87,5 млн.
22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл», после чего в здании начался пожар. В результате теракта погибли 144 человека, пострадало более 500.
Весной российские регионы столкнулись с рекордным по масштабу паводком. В Оренбуржье, Омской области и Якутии был введен режим ЧС федерального характера. Всего было подтоплено более 15 тысяч жилых домов в 33 регионах, спасатели эвакуировали свыше 18 тыс. человек.
В апреле был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов, после чего началась серия коррупционных скандалов в военном ведомстве. За полгода фигурантами уголовных дел стали около двух десятков высокопоставленных чиновников Министерства обороны.
В мае президент утвердил новый состав правительства: новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов, экс-министр обороны Сергей Шойгу был назначен на должность секретаря Совбеза вместо Николая Патрушева. Глава МИД Сергей Лавров, а также главы других силовых министерств и служб сохранили свои посты в кабмине. Борис Ковальчук занял место председателя Счетной палаты.
15 мая было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В политика выстрелил 71-летний мужчина, его задержали. Фицо получил ранения и перенес несколько операций.
В мае Владимир Путин посетил Китай с двухдневным визитом, во время которого встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили темы внешнеполитического сотрудничества. Затем президент России отправился в Пхеньян, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
16 июня шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников УИС в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону. Спецслужбы ликвидировали нападавших, заложников освободили. В августе в колонии № 19 под Волгоградом также произошел захват заложников. Участники бунта заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России), их убили силовики при штурме.
23 июня ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Севастополю. Одна из ракет с кассетными боевыми частями взорвалась над пляжем. Четыре человека погибли, в том числе двое детей, почти 150 россиян получили ранения.
23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате атаки погибли 15 полицейских, настоятель и охранник махачкалинского храма, 25 человек были ранены. Шестерых террористов ликвидировали, еще нескольких задержали.
12 июля «Ростелеком» предупредил пользователей о сбое в работе YouTube и объяснил их проблемами с оборудованием Google. 30 июля о замедлении сервиса заявили мобильные операторы. 1 августа россияне стали массово жаловаться на неполадки сервиса. В Роскомнадзоре объяснили, что меры против YouTube связаны с действиями Google, нарушающими законодательство.
На предвыборном митинге в Пенсильвании было совершено покушение на Дональда Трампа. Республиканец получил ранение правого уха. Снайпер штурмовой группой Секретной службы ликвидировал стрелка, которого позднее опознали как Томаса Крукса.
27 июля стартовали летние Олимпийские игры в Париже. Накануне церемонии открытия на железных дорогах страны произошли диверсии. Из-за серии поджогов электросети и поврежденных кабелей часть поездов были задержаны и отменены. Ответственность за атаку взяла на себя «Неизвестная делегация». Открытие игр обернулось скандалом из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
1 августа произошел крупнейший обмен заключенными между Россией и странами Запада. РФ передала 16 человек, на родину вернулись 10 осужденных за рубежом, обмен состоялся в турецком аэропорту.
6 августа начались массированные атаки со стороны ВСУ на Курскую область. Украинские формирования прорвали госграницу, 12 августа стало известно о том, что под контролем противника несколько населенных пунктов региона. Наступление ВСУ остановлено, бои за освобождение территории продолжаются.
24 августа во Франции в аэропорту Ле Бурже задержали основателя Telegram Павла Дурова. Бизнесмена поместили под стражу без официального предъявления обвинений в связи с расследованием деятельности мессенджера. 28 августа его отпустили под залог и подписку о невыезде.
18 сентября на территории бизнес-центра в офисе Wildberries в Москве произошел инцидент со стрельбой, в результате которого два человека погибли, еще несколько получили ранения. По версии Татьяны Ким (Бакальчук), вооруженный конфликт возник из-за того, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук пытался захватить главный офис.
17 и 18 сентября в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров. Пострадало приблизительно четыре тысячи человек. Атака была направлена против членов «Хезболлы». Позже ответственность за операцию с пейджерами взял на себя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израильские спецслужбы ликвидировали несколько десятков ключевых лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы». С 1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане.
3 октября Минобороны объявило о взятии под контроль Угледара подразделениями группировки войск «Восток».
30 октября на Испанию обрушились ливни, которые спровоцировали одно из самых крупных наводнений в Европе за последние годы. Жертвами стихии стали более 200 человек. Потоки воды уничтожили транспортную и коммунальную инфраструктуру.
6 ноября кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Его соперницей была представительница Демократической партии — Камала Харрис. В должность президента Трамп вступит 20 января 2025 года.
17 ноября ряд СМИ сообщил, что действующий президент США Джо Байден дал разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Белый дом позднее подтвердил эту информацию.
19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания добровольно ушел в отставку. Политик сложил полномочия в результате договоренности с оппозицией после массовых протестов в республике. Причиной кризиса стал законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Документ в итоге отозвали.
21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о реакции на удары ВСУ западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия впервые применила баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Целью удара стал ракетостроительный завод «Южмаш» в Днепре.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, спровоцировав политический кризис. 14 декабря депутаты парламента страны проголосовали за импичмент президента.
7 декабря в Париже состоялось торжественное открытие Собора Парижской Богоматери после ремонта. Реставрация Нотр-Дама после пожара заняла почти пять лет и обошлась в 760 млн долларов.
В Сирии вооруженная оппозиция свергла режим Башара Асада. Экс-президенту республики предоставили политическое убежище в России. Власть перешла в руки повстанцев во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
15 декабря два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе. Произошел разлив нефтепродуктов. В результате десятки километров береговой полосы в Темрюкском районе и Анапе Краснодарского края оказались загрязнены мазутом. Последствия экологической катастрофы устраняли спасатели, казаки, экологи, волонтеры. В очистке пляжей и спасении птиц и животных приняли участие тысячи людей.
17 декабря в Москве в результате взрыва во дворе жилого дома погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Подозреваемого в исполнении теракта задержали. Им оказался гражданин Узбекистана, который действовал по заданию украинских спецслужб.
В казахстанском Актау потерпел крушение пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В Генпрокуратуре Казахстана сообщили о 32 выживших в авиакатастрофе. Все члены экипажа погибли.
Другими итогами года поделились в нашей новогодней коллекции.