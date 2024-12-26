Главные события 2024 года в фотографиях

17 и 18 сентября в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров. Пострадало приблизительно четыре тысячи человек. Атака была направлена против членов «Хезболлы». Позже ответственность за операцию с пейджерами взял на себя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израильские спецслужбы ликвидировали несколько десятков ключевых лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы». С 1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане.