В Казани завершили реставрацию мечети «Иске Таш»

Мечеть «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе Казани построена в 1802 году купцом Габдуллой Утямышевым на месте захоронения мусульман, погибших при обороне Казани в 1552 году. Габдулла Утямышев был известным благотворителем и построил множество мечетей. Мечеть «Иске Таш» — памятник татарской культовой архитектуры с сочетанием традиционного объемно-планировочного решения, классицистического оформления фасадов и романтических форм минарета, восходящих от булгарской культовой архитектуры.