В Казани ГИБДД в новогодние каникулы будет работать по измененному графику

Изменения коснутся отделений № 2 на улице Тэцевская, центров «ТТС», «КАН АВТО». Они не будут работать 29, 31 декабря, 1, 2 января, с 4 по 7 января. Однако 30 декабря, 3 и 8 января там будут проводить разборы ДТП с 9.00 до 11.30 и составлять протоколы с 12.00 до 13.30. Также с 30 декабря по 2 января и с 5 по 8 января будет закрыт экзаменационный отдел на улице Модельная.