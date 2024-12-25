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В Казани ГИБДД в новогодние каникулы будет работать по измененному графику

В связи с этим жителей города просят заранее спланировать свой визит в отделения Госавтоинспекции.

Источник: Комсомольская правда

В Казани ГИБДД в новогодние каникулы будет работать по измененному графику. В связи с этим горожан просят заранее спланировать свой визит.

Подразделения ведомства, где занимаются выдачей и продлением свидетельств ДОПОГ, будут закрыты с 29 декабря по 2 января и с 5 по 8 января. А филиалы Многофункционального центра пункта регистрации автомобилей не будут осуществлять прием с 29 декабря по 8 января.

Изменения коснутся отделений № 2 на улице Тэцевская, центров «ТТС», «КАН АВТО». Они не будут работать 29, 31 декабря, 1, 2 января, с 4 по 7 января. Однако 30 декабря, 3 и 8 января там будут проводить разборы ДТП с 9.00 до 11.30 и составлять протоколы с 12.00 до 13.30. Также с 30 декабря по 2 января и с 5 по 8 января будет закрыт экзаменационный отдел на улице Модельная.

ГИБДД