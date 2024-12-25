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Школу на 825 мест достроили на улице Украинской в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде достроили десятую школу из 13, которые Корпорация развития Нижегородской области строит по концессионному соглашению. По информации регионального правительства, завершено строительство школы на 825 мест на улице Украинской в Канавинском районе.

Источник: Правительство Нижегородской области

Общая площадь школы составляет 19,65 тыс. кв. м. В здании есть специализированные классы информатики, физики и химии, актовый зал и два спортзала. На прилегающей территории обустроены физкультурно-спортивная зона с баскетбольной, волейбольной и футбольной площадками, а также игровая зона.

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