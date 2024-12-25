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В центре столицы отремонтировали Костомаровский мост

На нем заменили гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, а также отремонтировали тротуары, лестничные сходы и несущие конструкции.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали Костомаровский мост в центре столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили Костомаровский мост в Таганском районе, который был построен в 1941 году на месте старого кирпичного арочного моста и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался», — отметил Петр Бирюков.

На время работ движение транспорта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос.

Во время работ заменили гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, а также отремонтировали тротуары, лестничные сходы и несущие конструкции сооружения. Капитальный ремонт продлил срок эксплуатации Костомаровского моста, обеспечил безопасность водителей и пешеходов.

За последние 12 лет в столице отремонтировали все мостовые сооружения.

архитектура