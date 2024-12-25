Семилетнему мальчику из Австралии сделали операцию на сердце в Иркутске

— Во внутриутробном развитии открытый артериальный проток — это норма. Однако после рождения он обычно закрывается, но не всегда. Мы закрываем его самым щадящим способом — через небольшой прокол в области паха, без разрезов. В прокол заводится специальный катетер, через него проводится специальное устройство в виде спирали, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Максим Ширкин.