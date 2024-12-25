Семилетнему мальчику из Австралии сделали операцию на сердце в Иркутске

В Иркутске прооперировали семилетнего мальчика из Австралии. Хирурги Иркутской государственной областной детской клинической больницы закрыли просвет артериального протока.
— Во внутриутробном развитии открытый артериальный проток — это норма. Однако после рождения он обычно закрывается, но не всегда. Мы закрываем его самым щадящим способом — через небольшой прокол в области паха, без разрезов. В прокол заводится специальный катетер, через него проводится специальное устройство в виде спирали, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Максим Ширкин.
Операцию провели с помощью высокотехнологичного ангиографа — первого в детской больнице за Уралом. Врачи справились за 15 минут, вмешательство прошло успешно с минимальными кровопотерями.
Кстати, мама маленького пациента родом из Иркутска. Она рассказала, что оперировать сына решили именно в этой больнице, так как она славится высококлассными профессионалами и современным оборудованием.
Главный врач ИГОДКБ Юрий Козлов отметил, что учреждение превращается из российского госпиталя в госпиталь международного значения. Так, недавно впервые выполнили робот-ассистированную операцию ребенку из Монголии, пару недель назад прооперировали мальчика из Узбекистана, удалось сохранить пищевод после ряда неудачных операций на его родине.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что оклады бюджетников вырастут на 4,5% в Иркутской области в 2025.