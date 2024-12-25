В новогодние праздники пассажиры Кольцово смогут улететь по 80 направлениям

«Летим в Петрозаводск с авиакомпанией “Северсталь”, чтобы узнать о карельских волшебниках — их целых три: “зимний дед” Талви Укко, Дед Халла и самый молодой из троицы Паккайне. Рейсами авиакомпании “Якутия” можно улететь в Якутск — в гости к Чысхаану, духу холода, получеловеку-полубыку», — рассказали в Кольцово. Рейсами Red Wings можно улететь в Казань к Кыш Бабаю. В Салехард — в гости к Ямал Ири — можно добраться бортом авиакомпании «Ямал». Авиакомпания «РусЛайн» доставит в Сыктывкар, где живет Дед Мороз Республики Коми.