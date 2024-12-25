Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, поземки, температура ночью −20,-25°, при прояснении −28,-33°, в северо-западных районах местами −13,-18°, днем −10,-15°, при облачной погоде −20,-25°. В Иркутске завтра переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер переменный 2−7 м/с, температура ночью −18,-20°, днем −12,-14°.
Около −14° ожидается в Иркутске 26 декабря
Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в Чунском, Казачинско-Ленском и северных районах небольшой, местами умеренный снег.