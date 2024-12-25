Около −14° ожидается в Иркутске 26 декабря

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в Чунском, Казачинско-Ленском и северных районах небольшой, местами умеренный снег.