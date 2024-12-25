В Заельцовском районе Новосибирска без света остались более 300 домов

Как сообщала КП-Новосибирск, 24 декабря стало известно об еще одном отключении электричества в Октябрьском районе. Здесь оказались обесточены 126 домов на 7 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, специалисты так и не смогли восстановить коммуникации, люди по-прежнему отрезаны от ресурса.