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В Заельцовском районе Новосибирска без света остались более 300 домов

Электрики проводят ремонт.

Источник: Комсомольская правда

25 декабря электроснабжение прервалось у жителей Новосибирска из Заельцовского района. Речь идет о поселке Лесной Авиации, улицах Бестужева, Пестеля, 1-я Пестеля, 2-я Пестеля, Вековая, Васюганская, Яна Райниса, Сеченова, Баженова, Радищева и Байдукова.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 318 домах. Отключение называют плановым, причина — ремонтные работы.

Как сообщала КП-Новосибирск, 24 декабря стало известно об еще одном отключении электричества в Октябрьском районе. Здесь оказались обесточены 126 домов на 7 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, специалисты так и не смогли восстановить коммуникации, люди по-прежнему отрезаны от ресурса.

ЖКХ