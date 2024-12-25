Миллиардер из Ростовской области перевел оставшийся бизнес на однофамильца

Предприниматель из Ростовской области Сергей Кислов, который с 2011 по 2017 годы входил в список богатейших бизнесменов страны по версии «Форбс», больше не владеет компаниями в России, передает «Город N».
Журналисты на основании данных «СПАРК-Интерфакс» заявили, что все свои бизнес-активы предприниматель передал Василию Кислову. Сообщается, что у предпринимателей совпадают не только фамилии, но и отчества.
Известно, что ранее Сергей Кислов продал свои основные предприятия, и в его собственности оставались несколько производственных площадок, а также небольшие фирмы, работающие в сфере недвижимости.