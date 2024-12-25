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Власти Брестской области временно отменили местный сбор за пересечение границы

Власти Брестской области приняли решение временно отменить местный сбор за пересечение границы.

Источник: Комсомольская правда

Власти Брестской области отменили местный сбор за пересечение границы. Информация опубликована в пресс-службе Брестского облисполкома.

«С 1 по 31 января 2025 года в Брестской области временно прекращается взимание местного сбора за пересечение границы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в обозначенный период в момент пересечения границы в пункте пропуска «Брест» сотрудники пограничной службы не будут требовать предъявления документов, которые подтверждают уплату сбора.

Также сказано, что порядок взимания местного сбора за пересечение государственной границы с 1 февраля 2025 года будет дополнительно определен.