Власти Брестской области временно отменили местный сбор за пересечение границы

Власти Брестской области отменили местный сбор за пересечение границы. Информация опубликована в пресс-службе Брестского облисполкома.
«С 1 по 31 января 2025 года в Брестской области временно прекращается взимание местного сбора за пересечение границы», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в обозначенный период в момент пересечения границы в пункте пропуска «Брест» сотрудники пограничной службы не будут требовать предъявления документов, которые подтверждают уплату сбора.
Также сказано, что порядок взимания местного сбора за пересечение государственной границы с 1 февраля 2025 года будет дополнительно определен.