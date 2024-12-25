В Новосибирске голый танцор в подъезде напугал соседей

Жители микрорайона «Чистая слобода» были шокированы поведением соседа, который без одежды выскочил в подъезд и метался по этажам.
— Как страшно жить! Встретив такого персонажа в лифте, можно и инфаркт заработать, — написали очевидцы в паблике «Слобода Новосибирск» «ВКонтакте».
Свидетели предположили, что молодой человек употребил что-то «очень сильнодействующее». Напуганные жители вызвали полицию, спасателей и психбригаду одновременно.
— Как в стихотворении: «Ищут пожарные, ищет милиция», вот такой переполох устроил, — написали жители дома после того, как неадекватного нудиста поймали.
Екатерина СОСНИНА.