Более 1,9 тыс. водителей попались на езде без прав в Новосибирске

За 11 месяцев текущего года в Новосибирске произошло 117 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления. В авариях погибли 11 человек, еще 156 получили травмы.
Всего за управление транспортным средством без права управления к ответственности привлечены 1903 водителя, уточнили в ГАИ Новосибирской области.
В ГАИ напомнили, что за управление транспортом водителем, не имеющим прав, предусмотрен штраф 5−15 тысяч рублей. В этом случае также производится задержание автомобиля и отстранение водителя от управления.