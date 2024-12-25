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Более 1,9 тыс. водителей попались на езде без прав в Новосибирске

За нарушение предусмотрен штраф.

Источник: Комсомольская правда

За 11 месяцев текущего года в Новосибирске произошло 117 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления. В авариях погибли 11 человек, еще 156 получили травмы.

Всего за управление транспортным средством без права управления к ответственности привлечены 1903 водителя, уточнили в ГАИ Новосибирской области.

В ГАИ напомнили, что за управление транспортом водителем, не имеющим прав, предусмотрен штраф 5−15 тысяч рублей. В этом случае также производится задержание автомобиля и отстранение водителя от управления.

ГИБДД