На бердский вокзал регулярно жалуются маломобильные пассажиры

«В числе наиболее часто встречаемых обращений граждан, поступающих сегодня, это бердский вокзал. Проблемы обусловлены затянувшейся реконструкцией объекта. Есть нарекания не только маломобильных граждан, но и пассажиров, которые путешествуют с детьми, соответственно, с колясками. Они сталкиваются с теми же проблемами, что и маломобильные граждане», — отметил он.