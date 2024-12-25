На бердский вокзал регулярно жалуются маломобильные пассажиры

«В числе наиболее часто встречаемых обращений граждан, поступающих сегодня, это бердский вокзал. Проблемы обусловлены затянувшейся реконструкцией объекта. Есть нарекания не только маломобильных граждан, но и пассажиров, которые путешествуют с детьми, соответственно, с колясками. Они сталкиваются с теми же проблемами, что и маломобильные граждане», — отметил он.
Зачастую вокзалы в России — это памятники архитектуры. Это вызывает сложности в согласовании проектов реконструкции, подчеркнул заместитель начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Денис Мартовский.
«Сейчас также остается проблемой необходимость реконструкции крупных вокзалов с целью приведения их в соответствии с требованием доступности», — отметил Мартовский.