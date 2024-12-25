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Мошенник вернет пенсионеру из Иркутска украденные деньги

Неизвестный обманул заявителя и заставил перевести все сбережения на «безопасный счет».
Источник: Комсомольская правда

Пенсионеру из Иркутска вернули деньги, которые ранее он перевел мошенникам. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

— Неизвестный обманул заявителя и заставил перевести все сбережения в размере 350 тысяч рублей на «безопасный счет». Во время расследования уголовного дела установили, что вся сумма ушла жителю Пермской области, — уточнили в ведомстве.

После этого прокуратура обратилась в суд, мошенник должен был вернуть похищенное обратно. Требование правоохранителей удовлетворили, а это значит, что пенсионер получит свои деньги.

Кстати, в 2024 шести жителям города, обманутых мошенниками, вернули более 1,5 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожарный из Тайшета потерял более двух миллионов после знакомства с девушкой в сети. Мошенники предложили легкий заработок на инвестициях.