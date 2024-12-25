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В одном из городов Самарской области увеличили выплату врачам

В Самарской области продолжают поддерживать медицинских сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

В Отрадном увеличили единовременную выплату врачам. В Самарской области продолжают поддерживать медицинских работников, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

— С 1 января администрация Отрадного вводит новые меры социальной поддержки для врачей. На очередном заседании Думы в 8 раз увеличена единовременная выплата. Теперь она составит 400 000 рублей.

указано в сообщении

Кроме того, в 15 раз была повышена ежемесячная выплата студентам-медикам, обучающихся по целевому договору. Она составит 15 тысяч рублей. Также мерой поддержки станет увеличение компенсации за жилье в тройном размере.

медицина