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МИД сказал, что граждан Беларуси не было в самолете, упавшем в Казахстане

МИД: граждан Беларуси не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Казахстане.

Источник: Комсомольская правда

МИД сказал, что граждан Беларуси не было в самолете, упавшем в Казахстане. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что, согласно уточненной информации, граждан Беларуси на борту самолета Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Казахстане, не было.

Как пишет РИА Новости, 25 декабря 2024 года пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который выполнял полет из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау, расположенного на западе Казахстана.

Тем временем Латвия уведомила Минск о лимите на топливо в баках автомобилей из Беларуси.

Ранее власти Литвы ввели новые ограничения по товарам для Беларуси.

Кроме того, Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.

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