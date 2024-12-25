Власти планируют построить набережную от Светлогорска до Пионерского к 2030 году

Областные власти планируют построить набережную от променада Светлогорска до порта Пионерского к 2030 году. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в послании об основных направлениях своей деятельности и работы регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания 24 декабря.