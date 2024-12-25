Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти планируют построить набережную от Светлогорска до Пионерского к 2030 году

Готовность променада в Светлогорске в начале декабря составила 70%.

Источник: Новый Калининград

Областные власти планируют построить набережную от променада Светлогорска до порта Пионерского к 2030 году. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в послании об основных направлениях своей деятельности и работы регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания 24 декабря.

«Как отдельная тема — решение вопросов берегозащиты и обустройства променадов. До 2030 года предусматривается строительство и реконструкция шести объектов общей протяженностью 9,3 км. А к 2030 году планируем построить двухкилометровую набережную от променада в Светлогорске до порта в Пионерском».

рассказал глава региона

Планы продлить светлогорский променад до Пионерского впервые озвучили в 2018 году. Изначально рассчитывалось сделать это до 2025 года.

В начале декабря этого года «Балтберегозащита» сообщила о готовности променада на 70%.

туризм и отдых
строительство