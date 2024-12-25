Конец високосному. Главные итоги 2024 года в Пермском крае

Каждый год уникален. Есть в нём свои горести и радости, достижения и проигрыши. Сайт perm.aif.ru рассказывает, каким стал 2024 год для жителей нашего региона завершающийся 2024-й.
Тише едешь — дальше будешь?
Что точно запомнят пермяки и жители пригородных населённых пунктов — так это пробки и давки. На толкучку на остановках и поездки в духе «селёдки в бочке» не жаловались, пожалуй, только ленивые да автомобилисты. Зато вторые усиленно поддерживали другую жалобу пассажиров общественного транспорта — на заторы на дорогах. Пермяки стояли в пробках по пути на работу, с работы и даже днём в разных районах города. Но особенно страдали жители микрорайона Паркового и Индустриального района. Причина — строительство тоннеля и продление ул. Строителей в районе площади Гайдара, а также возведение путепровода на шоссе Космонавтов и реконструкция улицы Карпинского.
«Прошу потерпеть, особенно автолюбителей. В следующем году мы все эти работы завершим. Я думаю, вместе порадуемся, как хорошо эти транспортные развязки получились у нас», — заявил губернатор Дмитрий Махонин.
Впрочем, страдали и жители Мотовилихи. Там строили трассу ТР-53. А те, кто поселился в ЖК «Погода», терпели неудобства из-за пробок на единственной подъездной дороге.
Но терпение было вознаграждено: в районе Локомотивной теперь новая развязка, пробка стала меньше, на шоссе Космонавтов запустили путепровод, а открытие долгожданной трассы ТР-53, соединяющий улицы Уинскую и Грибоедова, стало глотком воздуха для жителей Мотовилихи и тех, кто въезжает в город. К слову, запустили всё раньше срока.
Но успех дорожных строек не решил проблему переполненных автобусов. Причина — нехватка водителей, говорят в мэрии Перми. Власти уверены, что на работу людей удастся привлечь, повышая престиж профессии. В следующем году пройдёт первый конкурс профмастерства с приличными призовыми — 100 тысяч рублей. А ещё мэр Эдуард Соснин пообещал уже с февраля запустить на маршруты автобусы-гармошки, которые вмещают большее число пассажиров.
Стройки года.
Рост цен не остановил масштабный размах строек в Пермском крае. Например, в этом году в Перми открылась краевая музыкальная школа. С 1 сентября она приняла первых учеников. Талантливые ребята со всего края смогут учиться и жить в одном здании.
Активно шло строительство объектов социальной инфраструктуры: поликлиник, больниц, школ, домов культуры, стадионов и других спортобъектов.
В августе Владимир Путин по ВКС открыл новый корпус инфекционной больницы в Перми. В ноябре открылось новое здание стационара психиатрической больницы. Также в этом году ввели в эксплуатацию ещё 11 ключевых объектов первой очереди пермского зоопарка. Открытие долгожданного объекта намечается уже в 2025 году.
В восемнадцати муниципалитетах завершилась программа по переселению жителей аварийных домов. Как рассказал глава краевого Минстроя Артём Габдрахманов, с 2019 по 2024 годы ликвидировано 765 тыс. м аварийного жилья и переселено 48,8 тыс. человек.
Чёрная полоса.
2024 г. не обошёлся без страшных событий и потерь.
Одна из громких историй произошла в июле — мать убила 9-летнего сына и выбросила его тело в чемодане на мусорку в центре Перми. Её задержали спустя пару дней. Она призналась в совершении преступления. Молодую женщину признали вменяемой. Сейчас она находится в СИЗО, а СКР продолжает расследование.
В Чусовом, где в 2023 году произошло страшное убийство молодой медсестры, в августе этого года повторилось страшное: Артём Бучин, совершивший преступление и вернувшийся с СВО, убил свою молодую сожительницу и её 7-летнюю дочку. Сейчас его делом занимается военный СК. Бучин находится под арестом.
В конце августа на Камчатке разбился вертолёт с туристами. Все они, включая шестерых молодых пермяков, погибли. «Там был просто ад», — прокомментировал случившееся глава МЧС Камчатки после того, как были найдены обломки.
Один из громких судебных процессов года — по делу о сожжении 16-летней девушки в пос. Октябрьском. В итоге суд признал виновным в совершении преступления (изнасиловании и убийстве с особой жестокостью) сверстника погибшей. Итоговый срок, назначенный подростку, — девять лет и девять месяцев лишения свободы. Осуждённый и его защитники продолжают настаивать на невиновности и том, что расследование провели некачественно.
В сентябре в Перми произошло убийство следователя СУ СКР Евгения Серёдкина. В нём признался супруг его бывшей жены Алексей Головин. На убийство он решился из-за страданий любимой: по её словам, Серёдкин жестоко обращался с ней, а после развода забрал детей и мешал маме с ними видеться. Головин хотел отправиться на СВО, но его не пустили. Мужчина останется в СИЗО на время расследования дела.
Кресло потерял, пост получил.
Среди кадровых перестановок в этом году было несколько интересных решений и несколько ожидаемых. Среди первых — назначение бывшего главы Ленинского района Перми и. о. главы Соликамска. Александр Русанов, которого поначалу приняли в городе с ноткой скептицизма, на удивление хорошо справился с коллапсом, вызванным первыми снегопадами. В его округе и свет, и воду, и отопление, пропавшие после погодного катаклизма, вернули жителям раньше, да и связь с людьми держали лучше.
В Мотовилихинском районе Перми должности главы лишился Игорь Сальников. На смену ему пришёл бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Чернятьев. Сменился и глава Свердловского района — администрацию возглавил Александр Коротких (ранее был Александр Филиппов). А за Ленинский теперь отвечает Константин Дароватовский.
Большая потеря в сфере культуры — уход с должности директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой. Редкий пример арт-менеджера, который не только сумел провести пермяков в мир искусства, создающегося здесь и сейчас, но и активно радел за развитие Перми и за облик города, понимал тонкие и важные смыслы архитектурных и градостроительных решений.
Наконец Пермский университет обрёл ректора. Игорь Германов избавился от приставки и. о. Сотрудники вуза говорят, что давно устали от «подвешенного положения» и рады, что теперь у них есть однозначный руководитель.
Громким стало возвращение в Пермь экс-депутата Заксобрания Прикамья, бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он вышел на свободу, вернулся домой и заявил, что больше не вернётся в политику. Никита Белых устроился замдиректора на кондитерскую фабрику «Пермская» и собрался развивать женский и молодёжный баскетбол. Его брат, Александр, возглавил Контрольно-счётную палату Пермского края.
Бойцам и их семьям.
Пермский край, взявший шефство над Северодонецком, продолжает помогать восстанавливать город.
«Капитально ремонтируем жилые дома, социальные объекты, возвращаем тепло в квартиры, оказываем качественную медицинскую помощь. Продолжим наращивать военную мощь России и обеспечивать наши предприятия гособоронзаказом», — заявил Дмитрий Махонин.
Отправка гуманитарной помощи происходит регулярно. Краевые власти принимают меры и для помощи бойцам. К примеру, жёнам участников СВО повысили выплаты при рождении ребёнка.
Казалось бы, в такое время надо особенно трепетно относиться к семьям участников СВО, особенно к тем, у кого погибли дети и мужья. Но не случилось без болезненных упущений. Пермячка, вдова участника СВО Наталья рассказала, что ей пытались навязать услуги конкретной ритуальной компании. А когда она выступила с видеообращением, военный комиссар Пермского края обвинил женщину в клевете (но СК с ним не согласился). В ситуации этой и других семей погибших бойцов разбираются сотрудники военной прокуратуры.
Високосные потери.
Много достойных жителей края ушло из жизни в этом году. Среди них — ведущий миколог России Лидия Переведенцева, врач-травматолог Александр Денисов, бывший главный архитектор Перми Сергей Тарасов, солист пермской оперы Павел Рейман, профессор Пермского медуниверситета Евгений Владимирский, актёр Сергей Белый, реставратор художественной галереи Игорь Арапов, преподаватель музыкального колледжа Елена Лаврентьева, журналист Артём Казин, заслуженный художник РФ Виктор Кузин, заслуженный профессор ПГНИУ Павел Рахшмир, легенда пермского футбола Владимир Соловьёв, экс-министр природы региона Константин Черёмушкин, первый председатель парламента Пермского края Евгений Сапиро…
Одна из последних потерь года — легендарная Раиса Зобачева, полвека возглавлявшая Дягилевскую гимназию. Ей удалось не только сохранить уникальную школу, но и сделать её одной из лучших, создать в школе единственный музей Сергея Дягилева. Раиса Зобачева — обладатель множества наград.
«Школа не должна опалить ребёнку крылья, разрушить свободу духа. Гораздо важнее научить его постигать, творить, мыслить, правильно общаться», — говорила она в интервью нашей газете. «АиФ-Прикамье» соболезнует родным и близким Раисы Зобачевой.
Столица молодёжи.
Пермь победила в конкурсе за звание «Молодёжной столицы России 2025». Почётного звания удостоился также Омск, ведь отрыв по голосам был минимальный. В финале участвовали пять городов, которые получили самую высокую экспертную оценку.
Впервые голосование за финалистов проходило на портале «Госуслуги». При этом отдать голос за свой регион было нельзя.
«Это стало настоящей проверкой командной работы. В народном голосовании приняли участие 818 тыс. человек, разрыв между лидерами составил всего 500 голосов», — отметил, объявляя победителей, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
В поддержку Перми включились звёзды эстрады, КВН, спорта, культуры. В их числе фигурист Илья Авербух, актёр театра и кино, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталёв, телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актёры сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов и Игорь Ознобихин, актриса театра и кино Светлана Пермякова, диджей, композитор Андрей Ширман (DJ Smash) и другие. Они записывали трогательные видеообращения к зрителям, призывая отдавать голоса за Пермь.
Губернатор Пермского края поблагодарил всех участников голосования и жителей региона, которые просили принять участие в нём родных и близких со всех уголков страны.
«Пермь станет домом для молодых и творческих ребят. Мы в очередной раз оправдали слоган Пермского края: “Когда мы вместе — всё реально!” — сказал Дмитрий Махонин.
Статус молодёжной столицы России даёт Перми уникальные возможности. Город получит возможность реализовать на своей территории ключевые проекты экосистемы Росмолодёжи, включая федеральный грантовый конкурс, разработку медиастратегии для продвижения города, а также методическую и экспертную поддержку для воплощения заявленных инициатив.
Влияние извне.
Не обошлось в этом году и без досадных происшествий, когда жители, поддавшись на уловки незнакомцев из сети, совершают необдуманные поступки. Многие лишились своих сбережений или даже влезли в долги, поверив телефонным аферистам, а некоторые пошли на преступление.
Например, в марте этого года женщина взорвала петарду на территории избирательного участка в Перми. Перед этим пенсионерка долго говорила с кем-то по телефону. Сама женщина получила травмы.
А вечером 23 декабря в течение одного часа в городе произошло сразу два аналогичных ЧП с поджогом банкоматов в отделениях банков, которые расположены в жилых домах. Пожарным удалось быстро справиться с возгоранием, но без пострадавших не обошлось. Подозреваемые уже установлены.