Конец високосному. Главные итоги 2024 года в Пермском крае

Что точно запомнят пермяки и жители пригородных населённых пунктов — так это пробки и давки. На толкучку на остановках и поездки в духе «селёдки в бочке» не жаловались, пожалуй, только ленивые да автомобилисты. Зато вторые усиленно поддерживали другую жалобу пассажиров общественного транспорта — на заторы на дорогах. Пермяки стояли в пробках по пути на работу, с работы и даже днём в разных районах города. Но особенно страдали жители микрорайона Паркового и Индустриального района. Причина — строительство тоннеля и продление ул. Строителей в районе площади Гайдара, а также возведение путепровода на шоссе Космонавтов и реконструкция улицы Карпинского.