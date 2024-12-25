2,5% школ и детсадов Нижегородской области закрыты на карантин

Более 17 тысяч случаев заражения респираторными инфекциями было выявлено в Нижегородской области с 16 по 22 декабря, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано более 14 тысяч человек: доминирует риновирус и микоплазма, также выделены бокавирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы и вирусы парагриппа. Отмечается циркуляция единичных случаев гриппа», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Всего, по данным на 24 декабря, в 2,5% образовательных учреждений региона частично или полностью приостановлен учебный, воспитательный процесс. В школах и детских садах организован «входной» фильтр с бесконтактным измерением температуры.
Всего за прошедшую неделю было зарегистрировано 635 случаев COVID-19, что на 22,6% больше, чем за предыдущую неделю.
Ранее сообщалось, что зараженные ботулизмом консервы не поступали в Нижегородскую область.