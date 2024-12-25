2,5% школ и детсадов Нижегородской области закрыты на карантин

«В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано более 14 тысяч человек: доминирует риновирус и микоплазма, также выделены бокавирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы и вирусы парагриппа. Отмечается циркуляция единичных случаев гриппа», — рассказали в Роспотребнадзоре.