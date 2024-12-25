Автобус № 44 в Иркутске изменит маршрут

Об этом сообщает городская администрация.
Автобусы, следующие из поселка Славный в центр города, будут заезжать в СНТ «Пилот». Данное изменение призвано улучшить транспортную доступность для жителей СНТ «Пилот» и поселка Славный.
С 1 января 2025 года скорректируется схема движения автобусного маршрута № 44 «Центральный Рынок — поселок Славный — СНТ “Пилот” — Центральный Рынок» (через ул. Култукская).
Об этом сообщает городская администрация.
Автобусы, следующие из поселка Славный в центр города, будут заезжать в СНТ «Пилот». Данное изменение призвано улучшить транспортную доступность для жителей СНТ «Пилот» и поселка Славный.