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Автобус № 44 в Иркутске изменит маршрут

С 1 января 2025 года скорректируется схема движения автобусного маршрута № 44 «Центральный Рынок — поселок Славный — СНТ “Пилот” — Центральный Рынок» (через ул. Култукская).

Источник: Соцсети

Об этом сообщает городская администрация.

Автобусы, следующие из поселка Славный в центр города, будут заезжать в СНТ «Пилот». Данное изменение призвано улучшить транспортную доступность для жителей СНТ «Пилот» и поселка Славный.